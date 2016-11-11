Минулої доби не вщухав вогонь по всій лінії розмежування - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Минулої доби, як і попередні дні, ворожий вогонь не вщухав по всій лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська ігноруючи Мінські домовленості використовують переважно міномети. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Зокрема, на Маріупольському напрямку вони вели вогонь по наших позиціях в районі Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового та Широкиного. В районі Водяного ворог застосував самохідні артилерійські установки, а по Мар’їнці — озброєння БТР, БМП та гранатомети. Тут же неодноразово працював снайпер. По Павлополю та Водяному ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
“На Луганському напрямку з мінометів обстріляли Новозванівку, а з гранатометів Кримське та Станицю Луганську. Крім того Станицю Луганську та Щастя обстріляв і снайпер,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Донецькому напрямку для обстрілів Луганського, Верхньоторецького, Авдіївки, та Новгородського противник знову використовував міномети. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по наших позиціях в районі Зайцевого. Загалом за минулу добу відбулося 35 обстрілів.