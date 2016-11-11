За прошедшие сутки не утихал огонь по всей линии разграничения - штаб АТО

В частности, на Мариупольском направлении они вели огонь по нашим позициям в районе Марьинки, Красногоровка, Гнутово и Широкино. В районе Водяного враг применил самоходные артиллерийские установки, а по Марьинке - вооружение БТР, БМП и гранатометы. Здесь же неоднократно работал снайпер. По Павлополю и Водяному враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"На Луганском направлении из минометов обстреляли Новозвановку, а из гранатометов Крымское и Станицу Луганскую. Кроме того Станицу Луганскую и Счастье обстрелял и снайпер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении для обстрелов Луганского, Верхнеторецкого, Авдеевки, и Новгородского противник снова использовал минометы. С гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по нашим позициям в районе Зайцевого. Всего за минувшие сутки произошло 35 обстрелов.