За прошедшие сутки не утихал огонь по всей линии разграничения - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки, как и предыдущие дни, вражеский огонь не утихал по всей линии разграничения. Российско-оккупационные войска игнорируя Минские договоренности используют преимущественно минометы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В частности, на Мариупольском направлении они вели огонь по нашим позициям в районе Марьинки, Красногоровка, Гнутово и Широкино. В районе Водяного враг применил самоходные артиллерийские установки, а по Марьинке - вооружение БТР, БМП и гранатометы. Здесь же неоднократно работал снайпер. По Павлополю и Водяному враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"На Луганском направлении из минометов обстреляли Новозвановку, а из гранатометов Крымское и Станицу Луганскую. Кроме того Станицу Луганскую и Счастье обстрелял и снайпер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Донецком направлении для обстрелов Луганского, Верхнеторецкого, Авдеевки, и Новгородского противник снова использовал минометы. С гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по нашим позициям в районе Зайцевого. Всего за минувшие сутки произошло 35 обстрелов.