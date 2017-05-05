Минулої доби десять українських військових отримали поранення в зоні АТО

“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, проте десять воїнів отримали поранення внаслідок обстрілів, зокрема шість із них були поранені в районі Луганського, четверо у Павлополі”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби, 4 травня, бойовики 58 разів обстріляли опорні пункти українських військових.