Минулої доби десять українських військових отримали поранення в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, десятеро бійців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, проте десять воїнів отримали поранення внаслідок обстрілів, зокрема шість із них були поранені в районі Луганського, четверо у Павлополі”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 4 травня, бойовики 58 разів обстріляли опорні пункти українських військових.