За прошедшие сутки десять украинских военных получили ранения в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, десять бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако десять воинов получили ранения в результате обстрелов, в том числе шесть из них были ранены в районе Луганского, четверо в Павлополе", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 4 мая, боевики 58 раз обстреляли опорные пункты украинских военных.