За прошедшие сутки десять украинских военных получили ранения в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако десять воинов получили ранения в результате обстрелов, в том числе шесть из них были ранены в районе Луганского, четверо в Павлополе", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 4 мая, боевики 58 раз обстреляли опорные пункты украинских военных.