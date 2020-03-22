Минулої доби державний кордон перетнули майже 29 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулої доби державний кордон, лінію розмежування та адмінмежу з ТОТ АР Крим перетнули 28,9 тисяч осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
На державному кордоні оформлено 28,2 тисячі осіб, на лінії розмежування – 257 осіб, на адмінмежі – 436 осіб.
З них понад 19 тисяч – це громадяни, які поверталися в Україну.
Державна прикордонна служба України продовжує роботу та взаємодію з іншими органами щодо забезпечення доставки додому українців, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів. Упродовж доби із залученням транспортних засобів органів місцевої влади та ДСНС забезпечено доставку в Україну майже 4 тисяч наших співвітчизників.
Крім прикордонного контролю прикордонники разом з представниками санітарно-карантинних підрозділів здійснюють заходи, спрямовані на виявлення ознак захворювання у громадян. Минулої доби провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у 19 тисячі осіб, які їхали з-за кордону чи тимчасово окупованих територій. Упродовж доби осіб, які поверталися із-за кордону, з підвищеною температурою не виявлено.
Нагадаємо, пропуск через КПВВ на Донбасі припинено.