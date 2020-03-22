За прошедшие сутки государственную границу пересекли почти 29 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100628 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103867 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105894 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104866 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113549 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100900 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105348 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106668 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131579 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130453 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки государственную границу пересекли почти 29 тыс. человек

За прошедшие сутки государственную границу пересекли почти 29 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 14772 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. За прошедшие сутки государственную границу, линию разграничения и админмежах с ВОТ АР Крым пересекли 28,9 тысяч человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На государственной границе оформлено 28,2 тысячи человек, на линии разграничения - 257 человек, на админчертах - 436 человек.

Из них более 19 тысяч - это граждане, которые возвращались в Украину.

Государственная пограничная служба Украины продолжает работу и взаимодействие с другими органами по обеспечению доставки домой украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств. В течение суток с привлечением транспортных средств органов местной власти и ГСЧС обеспечена доставка в Украину почти 4 тысяч наших соотечественников.

Кроме пограничного контроля пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений осуществляют мероприятия, направленные на обнаружение признаков заболевания у граждан. За прошедшие сутки провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры у 19 тысяч человек, которые ехали из-за рубежа или временно оккупированных территорий. В течение суток людей, возвращавшихся из-за границы, с повышенной температурой не выявлено.

Напомним, пропуск через КПВВ на Донбассе прекращен.

Украинские Национальные Новости

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