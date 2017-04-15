Минулої доби четверо військових отримали поранення в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Минулої доби четверо українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних Сил України немає, четверо воїнів отримали поранення", – сказав А.Лисенко.
Нагадаємо, 13 квітня двоє українських військовослужбовців були поранені на Донбасі.