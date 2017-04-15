За прошедшие сутки четверо военных получили ранения в зоне АТО

КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.