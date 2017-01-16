Минулої доби бойовики випустили понад 20 мін на луганському напрямку

“Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 3 — мінометних. По наших позиціях випущено більше 20 мін”, — сказав він.

Загалом минулої доби найгарячіше було в Троїцькому. У світлу пору доби противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів та 120-мм мінометів. Також мінометний обстріл з боку противника відбувся в Новолександрівці. В Станиці Луганській та Золотому ворог застосовував легке озброєння.

Як повідомляв УНН, командування бойовиків наказало будь-якою ціною зупинити “повзучий наступ ЗСУ”.