Минулої доби бойовики випустили понад 20 мін на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. За минулу добу бойовики випустили понад 20 мін по позиціях українських військових на луганському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 3 — мінометних. По наших позиціях випущено більше 20 мін”, — сказав він.
Загалом минулої доби найгарячіше було в Троїцькому. У світлу пору доби противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів та 120-мм мінометів. Також мінометний обстріл з боку противника відбувся в Новолександрівці. В Станиці Луганській та Золотому ворог застосовував легке озброєння.
Як повідомляв УНН, командування бойовиків наказало будь-якою ціною зупинити “повзучий наступ ЗСУ”.