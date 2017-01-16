За прошедшие сутки боевики выпустили более 20 мин на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили более 20 мин по позициям украинских военных на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Всего за прошедшие сутки на луганском направлении произошло 9 вражеских обстрелов, в том числе 3 - минометных. По нашим позициям выпущено более 20 мин", - сказал он.
Всего за прошедшие сутки горячее всего было в Троицком. В светлое время суток противник неоднократно открывал огонь из гранатометов и 120-мм минометов. Также минометный обстрел со стороны противника произошел в Новолександровке. В Станице Луганской и Золотом враг применял легкое вооружение.
Как сообщал УНН, командование боевиков приказало любой ценой остановить "ползущее наступление ВСУ".