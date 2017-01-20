Минулого року через порушення швидкісного режиму сталося понад 4 тис. ДТП з потерпілими
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Через порушення швидкісного режиму в 2016 році сталося близько 4,6 тис. ДТП з потерпілими, передає УНН з посиланням на прес-службу Управління безпеки дорожнього руху.
Так, повідомляється, минулого року відбулося близько 4,6 тис. аварій на дорозі з потерпілими, в яких 821 людина загинула, ще 6 228 дістали тілесні ушкодження.
На думку Костянтина Бушуєва, заступника голови Національної поліції, до підвищення безпеки дорожнього руху має бути комплексний підхід, зазначивши, що сплата штрафу – не єдиний спосіб досягнення мети.
"Ми повинні переконати людей, що правил дорожнього руху необхідно дотримуватися. Та штраф – не єдиний інструмент, й має діяти в поєднанні з превентивними заходами", – зазначив він.
Також він розповів про пілотний проект, за яким у минулому році в окремих містах України були встановлені камери, що фіксували перевищення швидкості в автоматичному режимі.
Зазначається, що на сьогодні, автофіксація порушень правил дорожнього руху ще в стадії впровадження.
Як повідомляв УНН, одна людина загинула та двоє травмувались в ДТП на Херсонщині.