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В прошлом году из-за нарушения скоростного режима произошло более 4 тыс. ДТП с пострадавшими

В прошлом году из-за нарушения скоростного режима произошло более 4 тыс. ДТП с пострадавшими

Киев • УНН

 • 6900 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Из-за нарушения скоростного режима в 2016 году произошло около 4,6 тыс. ДТП с пострадавшими, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления безопасности дорожного движения.

Так, сообщается, что в прошлом году произошло около 4,6 тыс. аварий на дороге с пострадавшими, в которых 821 человек погиб, еще 6228 получили телесные повреждения.

По мнению Константина Бушуева, заместителя председателя Национальной полиции, к повышению безопасности дорожного движения должен быть комплексный подход, отметив, что уплата штрафа - не единственный способ достижения цели.

"Мы должны убедить людей, что правил дорожного движения необходимо соблюдать. Но штраф - не единственный инструмент, и должен действовать в сочетании с превентивными мерами", - отметил он.

Также он рассказал о пилотном проекте, по которому в прошлом году в отдельных городах Украины были установлены камеры, которые фиксировали превышение скорости в автоматическом режиме.

Отмечается, что на сегодня, автофиксация нарушений правил дорожного движения еще в стадии внедрения.

Как сообщал УНН, один человек погиб и двое травмировались в ДТП в Херсонской области .

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