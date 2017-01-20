В прошлом году из-за нарушения скоростного режима произошло более 4 тыс. ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Из-за нарушения скоростного режима в 2016 году произошло около 4,6 тыс. ДТП с пострадавшими, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления безопасности дорожного движения.
Так, сообщается, что в прошлом году произошло около 4,6 тыс. аварий на дороге с пострадавшими, в которых 821 человек погиб, еще 6228 получили телесные повреждения.
По мнению Константина Бушуева, заместителя председателя Национальной полиции, к повышению безопасности дорожного движения должен быть комплексный подход, отметив, что уплата штрафа - не единственный способ достижения цели.
"Мы должны убедить людей, что правил дорожного движения необходимо соблюдать. Но штраф - не единственный инструмент, и должен действовать в сочетании с превентивными мерами", - отметил он.
Также он рассказал о пилотном проекте, по которому в прошлом году в отдельных городах Украины были установлены камеры, которые фиксировали превышение скорости в автоматическом режиме.
Отмечается, что на сегодня, автофиксация нарушений правил дорожного движения еще в стадии внедрения.
Как сообщал УНН, один человек погиб и двое травмировались в ДТП в Херсонской области .