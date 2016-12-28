Минула доба в зоні АТО обійшлася без втрат серед українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Минулої доби жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден українский військовий не загинув і не був поранений", - сказав він.
Нагадаємо, вчора внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення і ще двоє потрапили в полон.