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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минула доба в АТО пройшла без втрат серед українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув та не отримав поранення, окрім того незаконні збройні формування суттєво зменшили кількість провокацій. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

Минула доба в АТО пройшла без втрат серед українських військових

“За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції загиблих і поранених в лавах українських військ немає”, — повідомив речник.

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Загалом за словами Мотузяника, минулої доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли позицій збройних сил України по всій лінії зіткнення. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

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