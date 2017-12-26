Прошлые сутки в АТО прошли без потерь среди украинских военных

"За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции погибших и раненых в рядах украинских войск нет", - сообщил пресс-секретарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года пограничники изъяли 870 единиц оружия

В общем по словам Мотузяника, за минувшие сутки российские оккупационные войска осуществили два обстрелы позиций вооруженных сил Украины по всей линии разграничения. Украинские военные огонь не открывали.