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Мінсоцполітики розробило проект доручення щодо діяльності соцслужб в період карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство соціальної політики звернулось з проектом доручення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Проект передбачає чіткий план дій з роботи соцслужб та моніторингу дітей, які повернулись у сім’ї з інтернатів. Про це генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Мінсоцполітики Руслан Колбаса повідомив під час навчального вебінару з серії “Захист дітей та підтримка сімей в умовах пандемії COVID-19”, передає кореспондент УНН.

Мінсоцполітики розробило проект доручення щодо діяльності соцслужб в період карантину

“Міністерство підготувало проект доручення прем’єр-міністру з чіткими діями, у тому числі про забезпечення транспортом наших спеціалістів, у тому числі соцпрацівників, тому що ми розуміємо, що моніторинг, який ми рекомендували, подальший крок — це виїзд безпосередньо в родину (де наразі проживає дитина з інтернату — ред.)”, — розповів Колбаса.

За його словами, міністерство також звернулось до Шмигаля щодо збільшення спеціалістів-фахівців та підтримки їхньої роботи, адже у відомстві не вистачає фахівців соціальної роботи (ФСР).

“У цьому проекті доручення також були посили щодо забезпечення індивідуальними засобами безпеки, дезінфікуючими засобами для наших працівників”, — зазначив Колбаса.

Він також повідомив, що розглядається можливість залучення інтернатного транспорту до перевезення соцпрацівників, проте це питання має вирішуватись на місцях.

Раніше УНН писав, що через спалах коронавірусу в Україні, частину дітей були вимушені забрати з інтернатів. Органи опіки тимчасово влаштували їх до різних соцустанов: медичних закладів, будинків дитини, а також до родичів чи знайомих сім’ї. Деяких дітей повернули в рідні сім’ї, саме ці випадки й перевіряють соцпрацівники в період карантину.

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