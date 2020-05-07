Мінсоцполітики розробило проект доручення щодо діяльності соцслужб в період карантину

“Міністерство підготувало проект доручення прем’єр-міністру з чіткими діями, у тому числі про забезпечення транспортом наших спеціалістів, у тому числі соцпрацівників, тому що ми розуміємо, що моніторинг, який ми рекомендували, подальший крок — це виїзд безпосередньо в родину (де наразі проживає дитина з інтернату — ред.)”, — розповів Колбаса.

За його словами, міністерство також звернулось до Шмигаля щодо збільшення спеціалістів-фахівців та підтримки їхньої роботи, адже у відомстві не вистачає фахівців соціальної роботи (ФСР).

“У цьому проекті доручення також були посили щодо забезпечення індивідуальними засобами безпеки, дезінфікуючими засобами для наших працівників”, — зазначив Колбаса.

Він також повідомив, що розглядається можливість залучення інтернатного транспорту до перевезення соцпрацівників, проте це питання має вирішуватись на місцях.

Раніше УНН писав, що через спалах коронавірусу в Україні, частину дітей були вимушені забрати з інтернатів. Органи опіки тимчасово влаштували їх до різних соцустанов: медичних закладів, будинків дитини, а також до родичів чи знайомих сім’ї. Деяких дітей повернули в рідні сім’ї, саме ці випадки й перевіряють соцпрацівники в період карантину.