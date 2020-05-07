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Минсоцполитики разработало проект поручения о деятельности соцслужб в период карантина

Киев • УНН

 • 13566 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Министерство социальной политики обратилось с проектом поручения премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля. Проект предусматривает четкий план действий с работы соцслужб и мониторинга детей, вернувшихся в семьи из интернатов. Об этом генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса сообщил во время учебного вебинара из серии “Защита детей и поддержка семей в условиях пандемии COVID-19”, передает корреспондент УНН.

Минсоцполитики разработало проект поручения о деятельности соцслужб в период карантина

“Министерство подготовило проект поручения премьер-министру с четкими действиями, в том числе об обеспечении транспортом наших специалистов, в том числе соцработников, потому что мы понимаем, что мониторинг, который мы рекомендовали, дальнейший шаг — это выезд непосредственно в семью (где сейчас проживает ребенок из интерната — ред.)”, — рассказал Колбаса.

По его словам, министерство также обратилось к Шмыгалю по увеличению специалистов-специалистов и поддержки их работы, ведь в ведомстве не хватает специалистов социальной работы (ФСР).

“В этом проекте поручения также были посылы по обеспечению индивидуальными средствами безопасности, дезинфицирующими средствами для наших работников”, — отметил Колбаса.

Он также сообщил, что рассматривается возможность привлечения интернатного транспорта к перевозке соцработников, однако этот вопрос должен решаться на местах.

Ранее УНН писал, что из-за вспышки коронавируса в Украине, часть детей были вынуждены забрать из интернатов. Органы опеки временно устроили их в различных соцучреждениях: медицинских учреждениях, домах ребенка, а также к родственникам или знакомым семьи. Некоторых детей вернули в родные семьи, именно эти случаи и проверяют соцработники в период карантина.

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