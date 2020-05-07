Минсоцполитики разработало проект поручения о деятельности соцслужб в период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Министерство социальной политики обратилось с проектом поручения премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля. Проект предусматривает четкий план действий с работы соцслужб и мониторинга детей, вернувшихся в семьи из интернатов. Об этом генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса сообщил во время учебного вебинара из серии “Защита детей и поддержка семей в условиях пандемии COVID-19”, передает корреспондент УНН.
“Министерство подготовило проект поручения премьер-министру с четкими действиями, в том числе об обеспечении транспортом наших специалистов, в том числе соцработников, потому что мы понимаем, что мониторинг, который мы рекомендовали, дальнейший шаг — это выезд непосредственно в семью (где сейчас проживает ребенок из интерната — ред.)”, — рассказал Колбаса.
По его словам, министерство также обратилось к Шмыгалю по увеличению специалистов-специалистов и поддержки их работы, ведь в ведомстве не хватает специалистов социальной работы (ФСР).
“В этом проекте поручения также были посылы по обеспечению индивидуальными средствами безопасности, дезинфицирующими средствами для наших работников”, — отметил Колбаса.
Он также сообщил, что рассматривается возможность привлечения интернатного транспорта к перевозке соцработников, однако этот вопрос должен решаться на местах.
Ранее УНН писал, что из-за вспышки коронавируса в Украине, часть детей были вынуждены забрать из интернатов. Органы опеки временно устроили их в различных соцучреждениях: медицинских учреждениях, домах ребенка, а также к родственникам или знакомым семьи. Некоторых детей вернули в родные семьи, именно эти случаи и проверяют соцработники в период карантина.