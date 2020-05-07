Мінсоцполітики попросило в уряду субвенцію на соцпрацівників

“Мінсоцполітики звернулось до уряду щодо запровадження субвенцій на фахівців соцроботи. По наших розрахунках — це порядком 8 тисяч фахівців, враховуючи, що зараз в полях працює трохи більше 3 тисяч. Тобто, ми розраховуємо на 12 тисяч фахівців”, — розповів Колбаса.

Він зазначив, що міністерство вже розробляє відповідний пакет документів. І що зміни мають відбутися саме на рівні ОТГ.

“Було прийнято постанову 204 щодо реалізації пілотного проекту розвитку соцпослуг. Це були перші кроки, що покажуть, як це розвиватиметься на рівні ОТГ. Субвенція піде зі спецфонду з протидії коронавірусу, і будемо просити як подовження субвенції вже на 2021 рік”, — додав Колбаса.

Зазначимо, голова Міністерства соцполітики Марина Лазебна раніше повідомляла, що відомство має намір залучити до роботи 12 тисяч фахівців соціальної роботи (ФСР) для розвитку соціальних послуг.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики розробило проект доручення щодо діяльності соцслужб в період карантину.