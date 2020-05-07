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Минсоцполитики попросило у правительства субвенцию на соцработников

Киев • УНН

 • 16690 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Министерство социальной политики обратилось в Кабинет министров о введении субвенций на специалистов социальной работы в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса сообщил во время учебного вебинара, передает корреспондент УНН.

Минсоцполитики попросило у правительства субвенцию на соцработников

"Минсоцполитики обратилось к правительству о введении субвенций на специалистов социальной работы. По нашим расчетам - это порядком 8 000 специалистов, учитывая, что сейчас в полях работает чуть больше 3 тысяч. То есть, мы рассчитываем на 12 000 специалистов", - рассказал Колбаса.

Он отметил, что министерство уже разрабатывает соответствующий пакет документов. И что изменения должны произойти именно на уровне ОТО.

"Было принято постановление 204 о реализации пилотного проекта развития соцуслуг. Это были первые шаги, что покажут, как это будет развиваться на уровне ОТО. Субвенция пойдет из спецфонда по противодействию коронавирусу, и будем просить как продление субвенции уже на 2021-й", - добавил Колбаса.

Отметим, глава Министерства соцполитики Марина Лазебна ранее сообщала, что ведомство намерено привлечь к работе 12 000 специалистов социальной работы (ССР) для развития социальных услуг.

Напомним, что Минсоцполитики разработало проект поручения о деятельности соцслужб в период карантина.

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