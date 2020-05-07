Минсоцполитики попросило у правительства субвенцию на соцработников

"Минсоцполитики обратилось к правительству о введении субвенций на специалистов социальной работы. По нашим расчетам - это порядком 8 000 специалистов, учитывая, что сейчас в полях работает чуть больше 3 тысяч. То есть, мы рассчитываем на 12 000 специалистов", - рассказал Колбаса.

Он отметил, что министерство уже разрабатывает соответствующий пакет документов. И что изменения должны произойти именно на уровне ОТО.

"Было принято постановление 204 о реализации пилотного проекта развития соцуслуг. Это были первые шаги, что покажут, как это будет развиваться на уровне ОТО. Субвенция пойдет из спецфонда по противодействию коронавирусу, и будем просить как продление субвенции уже на 2021-й", - добавил Колбаса.

Отметим, глава Министерства соцполитики Марина Лазебна ранее сообщала, что ведомство намерено привлечь к работе 12 000 специалистов социальной работы (ССР) для развития социальных услуг.

Напомним, что Минсоцполитики разработало проект поручения о деятельности соцслужб в период карантина.