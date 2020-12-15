Мінсоц: щороку близько 2 тисячі дітей потрапляють до дитячих будинків

“Близько 2 тисяч дітей вони щорічно потрапляють до будинку дитини, але ви знаєте, що 2020 рік міг стати роком припинення влаштування дітей у ці заклади. 2020 рік складний, але чи дійсно він міг стати роком, коли б діти вже не влаштовувалися до будинку дитини. Я думаю, що ні. Перш за все, чи навчили ми громади надавати якісні послуги, опікуватися дітьми, передбачати всі ті ризики, що основною причиною потрапляння дітей у будинки дитини є соціальні проблеми. Тому що тільки 411 фахівців соціальної роботи є в громадах, всі інші поки на районному рівні”, — зазначила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували поданий Кабміном законопроект № 3587 щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, який змінює підходи до держдопомоги та функціонування відповідних закладів.

Також, Кабінет міністрів України приймав постанову щодо запобігання потраплянню дітей без поважних причин до інституційних закладів.