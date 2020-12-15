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Минсоц: ежегодно около 2000 детей попадают в детские дома

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Ежегодно около 2000 детей попадают в детские дома, большинство из них из-за социальных проблем. Об этом во время дискуссии “Дом ребенка не для ребенка” заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.

Минсоц: ежегодно около 2000 детей попадают в детские дома

“Около 2 тысяч детей они ежегодно попадают в дом ребенка, но вы знаете, что 2020 год мог стать годом прекращения устройства детей в эти учреждения. 2020 год сложный, но действительно он мог стать годом, когда бы дети уже не устраивались в дом ребенка. Я думаю, что нет. Прежде всего, или научили мы общины предоставлять качественные услуги, заниматься детьми, предусматривать все те риски, что основной причиной попадания детей в дома ребенка есть социальные проблемы. Потому что только 411 специалистов социальной работы есть в общинах, все остальные пока на районном уровне”, — отметила она.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали поданный Кабмином законопроект № 3587 относительно реформирования системы институционального ухода и воспитания детей, который меняет подходы к госпомощи и функционирования соответствующих заведений.

Также, Кабинет министров Украины принимал постановление по предотвращению попадания детей без уважительных причин к институциональным заведениям.

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