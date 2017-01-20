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Мінприроди звернулось до ОДА щодо перейменування назв заповідників

Мінприроди звернулось до ОДА щодо перейменування назв заповідників

Київ • УНН

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КИЇВ.20 січня. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів України звернулось до обласних державних адміністрацій з проханням організувати роботу щодо перейменування територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінприроди.

Відповідне звернення до облдержадміністрацій підписав заступник Міністра з питань європейської інтеграції Микола Кузьо

"Процес декомунізації, що відбувається по всій країні, не може оминути об’єкти природно-заповідного фонду, адже саме вони є візитівкою для туристів з різних країн, є спільною природною спадщиною українських громадян. Тому в своїй назві вони мають нести не штучні символи радянської епохи, а відображати власну цінність та унікальність, або бути пов’язані із природою, культурою чи історією відповідної місцевості, відображати вільний і гуманний дух сьогоднішньої України",- зазначив М.Кузьо.

Мінприроди також ініціювало перейменування територій та об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення. Отримані пропозиції обласних державних адміністрацій стануть підставою для підготовки та подальшого прийняття в установленому порядку відповідного Указу Президента України.

Повідомляється, що завершенням цієї роботи будуть рішення обласних рад про перейменування відповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Українські Національні Новини

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