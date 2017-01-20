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Минприроды обратилось к ОГА относительно переименования названий заповедников

Минприроды обратилось к ОГА относительно переименования названий заповедников

Киев • УНН

 • 9107 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов Украины обратилось к областным государственным администрациям с просьбой организовать работу по переименованию территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения, названия которых содержат символику коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минприроды.

Соответствующее обращение к облгосадминистрациям подписал заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Николай Кузё.

"Процесс декоммунизации, который происходит по всей стране, не может обойти объекты природно-заповедного фонда, ведь именно они являются визитной карточкой для туристов из разных стран, являются общим природным наследием украинских граждан. Поэтому в своем названии они должны нести не искусственные символы советской эпохи, а отражать собственную ценность и уникальность, или быть связаны с природой, культурой или историей соответствующей местности, отражать свободный и гуманный дух сегодняшней Украины", - отметил Н.Кузе.

Минприроды также инициировало переименование территорий и объектов ПЗФ общегосударственного значения. Полученные предложения областных государственных администраций станут основанием для подготовки и последующего принятия в установленном порядке соответствующего Указа Президента Украины.

Сообщается, что завершением этой работы будут решение областных советов о переименовании соответствующих территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения.

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