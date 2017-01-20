Минприроды обратилось к ОГА относительно переименования названий заповедников

Соответствующее обращение к облгосадминистрациям подписал заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Николай Кузё.

"Процесс декоммунизации, который происходит по всей стране, не может обойти объекты природно-заповедного фонда, ведь именно они являются визитной карточкой для туристов из разных стран, являются общим природным наследием украинских граждан. Поэтому в своем названии они должны нести не искусственные символы советской эпохи, а отражать собственную ценность и уникальность, или быть связаны с природой, культурой или историей соответствующей местности, отражать свободный и гуманный дух сегодняшней Украины", - отметил Н.Кузе.

Минприроды также инициировало переименование территорий и объектов ПЗФ общегосударственного значения. Полученные предложения областных государственных администраций станут основанием для подготовки и последующего принятия в установленном порядке соответствующего Указа Президента Украины.

Сообщается, что завершением этой работы будут решение областных советов о переименовании соответствующих территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения.