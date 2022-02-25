Міномети, Javelin, автомати: в ОП розповіли про першу партію постачання НАТО озброєня Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, яку саме та в якій кількості НАТО продовжить постачати Україні військову допомогу, передає УНН.
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"Півгодини тому Столтенберг у прямому ефірі заявив таке: "Угоди НАТО з Росією більше не працюють. Ми розгортаємо додаткові елементи сил швидкого реагування на суші, на морі та у повітрі. НАТО надасть Україні системи ППО та велику кількість озброєнь", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За словами Арестовича, в рамках матеріально-технічної допомоги ЗСУ Урядом Польщі на першому етапі затвержено передачу:
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- 60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів);
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- Планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії:
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- 152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт.;
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- 23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25 336 шт.;
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- 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5 000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);
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- Кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.
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- Висловлено готовність передачі ПТРК "Javelin" після погодження з США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (в ЗС КП незначна кількість цих ПТРК).
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- Готові передати 5,56x45 мм автоматів "Grot" - 10 тис. шт.
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Наприкінці Арестович додав, що в РФ мобілізують навіть лікарів.
Окрім того, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак: "Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - йдеться в твіті польського міністра.
Додамо
НАТО і союзники надавали, і продовжать надавати Україні підтримку, зокрема різні види техніки.