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Міномети, Javelin, автомати: в ОП розповіли про першу партію постачання НАТО озброєня Україні

Міномети, Javelin, автомати: в ОП розповіли про першу партію постачання НАТО озброєня Україні

Київ • УНН

 • 286219 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, яку саме та в якій кількості НАТО продовжить постачати Україні військову допомогу, передає УНН.

Цитата

"Півгодини тому Столтенберг у прямому ефірі заявив таке: "Угоди НАТО з Росією більше не працюють. Ми розгортаємо додаткові елементи сил швидкого реагування на суші, на морі та у повітрі. НАТО надасть Україні системи ППО та велику кількість озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами Арестовича, в рамках матеріально-технічної допомоги ЗСУ Урядом Польщі на першому етапі затвержено передачу:

  • 60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів);
  • Планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії:
  • 152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт.;
  • 23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25 336 шт.;
  • 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5 000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);
  • Кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.
  • Висловлено готовність передачі ПТРК "Javelin" після погодження з США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (в ЗС КП незначна кількість цих ПТРК).
  • Готові передати 5,56x45 мм автоматів "Grot" - 10 тис. шт.

Наприкінці Арестович додав, що в РФ мобілізують навіть лікарів.

Окрім того, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак: "Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - йдеться в твіті польського міністра.

Додамо

НАТО і союзники надавали, і продовжать надавати Україні підтримку, зокрема різні види техніки.

Українські Національні Новини

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