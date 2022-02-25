Минометы, Javelin, автоматы: в ОП рассказали о первой партии поставки НАТО вооружений Украине

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"Полчаса назад Столтенберг в прямом эфире заявил: "Соглашения НАТО с Россией больше не работают. Мы разворачиваем дополнительные элементы сил быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе. НАТО предоставит Украине системы ПВО и большое количество вооружений", - говорится в сообщении.

Детали

По словам Арестовича, в рамках материально-технической помощи ВСУ Правительством Польши на первом этапе утверждено на передачу:



60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.), БПЛА (8 комплектов);



Планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории:



152 мм кумулятивные боеприпасы - 1770 шт.;



23 мм боеприпасы к автоматическим пушкам - 25 336 шт.;



23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим пушкам - 5 000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);



Кевларовые боевые шлемы - 42 тыс. шт.



Выражена готовность передачи ПТРК "Javelin" после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам (в ВС КП незначительное количество этих ПТРК).



Готовы передать 5,56x45 мм автоматов "Grot" - 10 тыс. шт.



В конце Арестович добавил, что в РФ мобилизуют даже врачей.

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак: "Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", - говорится в твите польского министра.

Добавим

НАТО и союзники оказывали, и продолжат оказывать Украине поддержку, в том числе различные виды техники.