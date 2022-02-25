НАТО продовжить постачати Україні військову допомогу, включаючи системи ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. НАТО продовжить постачати Україні військову допомогу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в п'ятницю за підсумками позачергового віртуального саміту глав держав і урядів Альянсу, пише УНН.
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"Союзники по НАТО продовжують надавати підтримку Україні, і на сьогоднішній зустрічі на саміті НАТО з ЄС, Фінляндією і Швецією оголосили, а також поінформували всіх союзників про тип озброєнь, тип підтримки, деяка з яких також включають системи ППО", - сказав Генсек.
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За його словами, НАТО і союзники надавали, і продовжать надавати Україні підтримку, зокрема різні види техніки.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіном, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.