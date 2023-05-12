Міноборони замовить українські танки "Оплот" для ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністерство оборони замовить українські танки "Оплот" для Збройних сил України. Про це ідеться у заяві міністра оборони України Олексія Резнікова під час візиту до Харківської області, пише УНН.
Цитата
«Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот». На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров’я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у «Укроборонпрому» для українського війська «Оплоти», - сказав Резніков.
Нагадаємо
Під час робочого візиту міністр оборони провів тестування танка «Оплот».