Минобороны закажет украинские танки "Оплот" для ВСУ

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«Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ «Оплот». На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника. Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у «Укроборонпрома» для украинского войска «Оплоты», - сказал Резников.

Напомним

Во время рабочего визита министр обороны провел тестирование танка «Оплот».