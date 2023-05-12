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13 марта, 19:26 • 52190 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106604 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108704 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108769 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102277 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96944 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110713 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131571 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны закажет украинские танки "Оплот" для ВСУ

Минобороны закажет украинские танки "Оплот" для ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Министерство обороны закажет украинские танки "Оплот" для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова во время визита в Харьковскую область, пишет УНН.

Цитата

«Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ «Оплот». На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника. Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у «Укроборонпрома» для украинского войска «Оплоты», - сказал Резников.

Напомним

Во время рабочего визита министр обороны провел тестирование танка «Оплот».

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