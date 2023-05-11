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Глава Міноборони України долучився до тестування танку "Оплот" на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков, гендиректор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв та голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич відвідали військовослужбовців на одному з полігонів Харківщині та долучились до тестування танку “Оплот”. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі 

Синєгубов зазначає, що під час зустрічі було приділено увагу актуальним питанням організації оборони, забезпечення військових сучасним озброєнням. Також високопосадовці взяли участь у тестуванні танка БМ "Оплот".

Як зауважив голова Харківської ОВА, вони переконалися, що техніка українського виробництва відповідає вимогам ЗСУ та здатна розв'язувати складні задачі на полі бою.

Цитата 

“Вдячний Міністру, Уряду України та керівництву концерну "Укроборонпром" за увагу до Харківщини та постійну активну підтримку нашого регіону. Спільними зусиллями наближаємо нашу Перемогу!”, - написав Синєгубов у Telegram. 

Додатково

Також Синєгубов подякував військовим та спеціалістам оборонної промисловості за їхню титанічну працю на фронті та в тилу. Олексій Резніков вручив 30 працівникам "Укроборонпрому" Харківської області державні нагороди.

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