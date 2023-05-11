Глава Міноборони України долучився до тестування танку "Оплот" на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков, гендиректор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв та голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич відвідали військовослужбовців на одному з полігонів Харківщині та долучились до тестування танку “Оплот”. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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Синєгубов зазначає, що під час зустрічі було приділено увагу актуальним питанням організації оборони, забезпечення військових сучасним озброєнням. Також високопосадовці взяли участь у тестуванні танка БМ "Оплот".
Як зауважив голова Харківської ОВА, вони переконалися, що техніка українського виробництва відповідає вимогам ЗСУ та здатна розв'язувати складні задачі на полі бою.
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“Вдячний Міністру, Уряду України та керівництву концерну "Укроборонпром" за увагу до Харківщини та постійну активну підтримку нашого регіону. Спільними зусиллями наближаємо нашу Перемогу!”, - написав Синєгубов у Telegram.
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Також Синєгубов подякував військовим та спеціалістам оборонної промисловості за їхню титанічну працю на фронті та в тилу. Олексій Резніков вручив 30 працівникам "Укроборонпрому" Харківської області державні нагороди.
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