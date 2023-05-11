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Глава Минобороны Украины присоединился к тестированию танка "Оплот" на Харьковщине

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников, гендиректор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев и глава Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич посетили военнослужащих на одном из полигонов Харьковской области и присоединились к тестированию танка “Оплот”. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Синегубов отмечает, что во время встречи было уделено внимание актуальным вопросам организации обороны, обеспечения военных современным вооружением. Также чиновники приняли участие в тестировании танка БМ "Оплот".

Как отметил председатель Харьковской ОВА, они убедились, что техника украинского производства соответствует требованиям ВСУ и способна решать сложные задачи на поле боя.

Цитата 

“Благодарен Министру, Правительству Украины и руководству концерна "Укроборонпром" за внимание к Харьковщине и постоянную активную поддержку нашего региона. Совместными усилиями приближаем нашу Победу!”, - написал Синегубов в Telegram. 

Дополнительно

Также Синегубов поблагодарил военных и специалистов оборонной промышленности за их титанический труд на фронте и в тылу. Алексей Резников вручил 30 работникам "Укроборонпрома" Харьковской области государственные награды.

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