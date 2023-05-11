Глава Минобороны Украины присоединился к тестированию танка "Оплот" на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников, гендиректор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев и глава Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич посетили военнослужащих на одном из полигонов Харьковской области и присоединились к тестированию танка “Оплот”. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
Синегубов отмечает, что во время встречи было уделено внимание актуальным вопросам организации обороны, обеспечения военных современным вооружением. Также чиновники приняли участие в тестировании танка БМ "Оплот".
Как отметил председатель Харьковской ОВА, они убедились, что техника украинского производства соответствует требованиям ВСУ и способна решать сложные задачи на поле боя.
Цитата
“Благодарен Министру, Правительству Украины и руководству концерна "Укроборонпром" за внимание к Харьковщине и постоянную активную поддержку нашего региона. Совместными усилиями приближаем нашу Победу!”, - написал Синегубов в Telegram.
Дополнительно
Также Синегубов поблагодарил военных и специалистов оборонной промышленности за их титанический труд на фронте и в тылу. Алексей Резников вручил 30 работникам "Укроборонпрома" Харьковской области государственные награды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр обороны Британии подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow