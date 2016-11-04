Міноборони виділить кошти для завершення будинку для військових у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністерство оборони профінансує завершення будівництва будинку на 70 квартир для військових по вул.Попова у Кропивницькому. Про це під час візиту до в/ч 2336 (3-й полк) повідомив міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак.
“Сьогодні, за участю голови ОДА ми розглянули питання будівництва котеджного містечка для військовослужбовців Кропивницького військового гарнізону. Я подивився, як іде будівництво будинку на 70 квартир і для Міністерства оборони стоїть завдання до кінця року завершити будівництво. Невелика сума для цього необхідна, ми профінансуємо, я думаю, що до кінця цього року 70 квартир буде завершено”, — повідомив С.Полторак.
Також він додав, що 15 квартир заплановано придбати.
“Я поставив завдання, щоб всього було 85 квартир для військовослужбовців вашого гарнізону”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, 4 листопада, міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак прибув з робочим візитом до Кіровоградської області.