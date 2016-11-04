Минобороны выделит средства для завершения дома для военных в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство обороны профинансирует завершение строительства дома на 70 квартир для военных по ул.Попова в Кропивницком. Об этом во время визита в в/ч 2336 (3-й полк) сообщил УНН министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак.
"Сегодня, с участием главы ОГА мы рассмотрели вопрос строительства коттеджного городка для военнослужащих Кропивницкого военного гарнизона. Я посмотрел, как идет строительство дома на 70 квартир и для Министерства обороны стоит задача до конца года завершить строительство. Небольшая сумма для этого необходима, мы профинансируем, я думаю, что до конца этого года 70 квартир завершат", - сообщил С.Полторак.
Также он добавил, что 15 квартир планируется приобрести.
"Я поставил задачу, чтобы всего было 85 квартир для военнослужащих вашего гарнизона", - отметил министр.
Напомним, 4 ноября, министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак прибыл с рабочим визитом в Кировоградскую область.