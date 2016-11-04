Минобороны выделит средства для завершения дома для военных в Кропивницком

"Сегодня, с участием главы ОГА мы рассмотрели вопрос строительства коттеджного городка для военнослужащих Кропивницкого военного гарнизона. Я посмотрел, как идет строительство дома на 70 квартир и для Министерства обороны стоит задача до конца года завершить строительство. Небольшая сумма для этого необходима, мы профинансируем, я думаю, что до конца этого года 70 квартир завершат", - сообщил С.Полторак.

Также он добавил, что 15 квартир планируется приобрести.

"Я поставил задачу, чтобы всего было 85 квартир для военнослужащих вашего гарнизона", - отметил министр.

Напомним, 4 ноября, министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак прибыл с рабочим визитом в Кировоградскую область.