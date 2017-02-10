Міноборони проведе 25 тактичних навчань з зенітними ракетними батареями ЗРК "Бук М1“
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міноборони проведе близько 50 тактичних навчань з командними пунктами бригад, полків та основними підрозділами, на полігонах майже 25 тактичних навчань з зенітними ракетними батареями ЗРК "Бук М1“. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Для забезпечення злагодження зенітних ракетних підрозділів сплановано проведення близько 50 тактичних навчань з командними пунктами бригад, полків та основними підрозділами, на полігонах майже 25 тактичних навчань з зенітними ракетними батареями ЗРК "Бук М1“, а також біля 35 тактико-спеціальних навчань з підрозділами забезпечення”, — повідомив він.
Також він повідомив, що під час багатонаціонального навчання “Сейбер Гардіан — 2017” на полігоні “Шабла” у Болгарії зенітно-ракетні підрозділи ЗРК С-300 візьмуть участь у тактичному навчанні з бойовою стрільбою.
Як повідомляв УНН, за словами міністра оборони С.Полторака, ракетні навчання біля Криму будуть відбуватись настільки регулярно, наскільки це буде потрібно.