Минобороны проведет 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук М1"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Минобороны проведет около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук М1". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения", - сообщил Д.Гуцуляк.
Также он сообщил, что во время многонациональных учений "Сэйбер Гардиан - 2017" на полигоне "Шабла" в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой.
Как сообщал УНН, по словам министра обороны С.Полторака, ракетные учения возле Крыма будут проходить настолько регулярно, насколько это будет нужно.