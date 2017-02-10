Минобороны проведет 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук М1"

"Для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения", - сообщил Д.Гуцуляк.

Также он сообщил, что во время многонациональных учений "Сэйбер Гардиан - 2017" на полигоне "Шабла" в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой.

Как сообщал УНН, по словам министра обороны С.Полторака, ракетные учения возле Крыма будут проходить настолько регулярно, насколько это будет нужно.