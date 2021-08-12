Міноборони планує добудувати корабель “Володимир Великий”: це коштуватиме понад 8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Міноборони обговорюють імовірність добудувати корабель “Володимир Великий” проекту 58250. Нині опрацьовується питання його добудови вже за класом "фрегат" з можливістю заміни ним у майбутньому флагмана ВМС України “Гетьман Сагайдачний”. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує УНН.
Деталі
За словами міністра оборони України Андрія Тарана, щоб зберегти складові та комплектувальні частини корабля “Володимир Великий” проекту 58250 для майбутнього його добудування, їх перемістять на потужності одного із вітчизняних суднобудівних заводів.
Загальна сума вже вкладених коштів у будівництво та проектування становить майже 569 мільйонів гривень (за курсом 1 долар — 8 гривень).
Нині готовність “Володимира Великого” становить 17%, а його елементи перебувають на території колишнього “Чорноморського суднобудівного заводу”. Зокрема, виготовлено блоки 1-7 основного корпусу корабля та блок 8 надбудови корабля, закуплено частину обладнання вітчизняного та іноземного виробництва.
За останніми підрахунками, на добудову корабля “Володимир Великий” необхідно приблизно 8,3 млрд грн, не враховуючи боєкомплекту.
Цитата:
“Наразі спільно з Генеральним штабом Збройних сил України опрацьовується питання добудови корабля вже за класом “фрегат”. У такому форматі в майбутньому “Володимир Великий” зможе замінити в бойовому складі Військово-морських сил Збройних сил України “Гетьмана Сагайдачного”, — зазначив Андрій Таран.
Довідка
Корабель “Володимир Великий” проекту 58250 — багатоцільовий бойовий корабель, який розробив “Дослідно-проектний центр кораблебудування” для потреб Військово-морських сил України. Закінчили розробляти проект 2008 року, а будівництво було заплановано на травень 2011 року. Відтоді строки неодноразово переносили.