Міноборони опрацьовує призначення радника від Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Зараз у Міноборони опрацьовують призначення в Україні стратегічного радника від Федеративної Республіки Німеччина. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
“Здійснюються заходи щодо організації роботи іноземних стратегічних радників в Україні. Вже призначено радників високого рівня від США, Великої Британії, Литовської республіки та Канади. З початку листопада зазначена група стратегічних радників розпочне роботу в повному обсязі. В стані опрацювання призначення стратегічного радника від Федеративної Республіки Німеччина”, — сказав О.Чорнобай.
Як повідомляв УНН, на прохання Міністерства оборони України Велика Британія та Сполучені Штати Америки направляють радників високого рівня для допомоги в сфері реформування оборонного відомства.