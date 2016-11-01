Минобороны прорабатывает назначение советника от Германии

"Осуществляются мероприятия по организации работы иностранных стратегических советников в Украине. Уже назначены советники высокого уровня от США, Великобритании, Литовской республики и Канады. С начала ноября указанная группа стратегических советников начнет работу в полном объеме. В состоянии проработки назначение стратегического советника от Федеративной Республики Германия", - сказал А.Чернобай.

Как сообщал УНН, по просьбе Министерства обороны Украины Великобритания и Соединенные Штаты Америки направляют советников высокого уровня для помощи в сфере реформирования оборонного ведомства.