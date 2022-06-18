Міноборони Британії: рф уже робила "коридори" для маніпулювання простором бою, тепер пропонує "евакуацію" з Сєвєродонецька

Деталі

"росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів як механізм для маніпулювання простором бойових дій та примусового переміщення населення", - вказують у британському Міноборони.

Так, зазначається, що з 14 червня офіційні особи росії та бойовики заявляють, що вони намагаються створити гуманітарні коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватись із Сєвєродонецька. "Українські громадяни, які застрягли у Сєвєродонецьку, швидше за все, з підозрою поставляться до використання запропонованого коридору", - вказали у британській розвідці.

Там зазначають, що варіанти залишити місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований росією маршрут приведе їх до міста Сватова, вглиб окупованої росією території. "Якщо мирні жителі, які опинилися в пастці, не ухвалять пропозицію вийти через коридор, росіяни, швидше за все, візьмуть на себе виправдання в тому, що роблять менше різниці між ними та будь-якими українськими військовими цілями в цьому районі", - вказали у МО Британії.

Також у британські розвідці повідомляють, що "за останні 48 годин росія, ймовірно, відновила свої зусилля щодо наступу на південь від Ізюму з метою заглибитись у Донецьку область та охопити Сєвєродонецьку кишеню з півночі".

Доповнення

Британська розвідка вказує, що російські війська на Донбасі мають проблеми: у деяких батальйонах налічується до 30 солдатів з 600 необхідних.