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Минобороны Британии: рф уже делала "коридоры" для манипулирования пространством боя, теперь предлагает "эвакуацию" из Северодонецка

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. россия уже использовала "гуманитарные коридоры" для манипулирования пространством боя, как в Украине, так и в Сирии, а теперь предлагает "коридор" для гражданских лиц в Северодонецке. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в ежедневном отчете на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

"россия имеет прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров как механизм для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", - указывают в британском Минобороны.

Так, отмечается, что с 14 июня официальные лица россии и боевики заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка. "Украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора", - указали в британской разведке.

Там отмечают, что варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный россией маршрут приведет их в город Сватово, вглубь оккупированной россией территории. "Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложение выйти через коридор, россияне, скорее всего, возьмут на себя оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", - указали в МО Британии.

Также в британской разведке сообщают, что "за последние 48 часов россия, вероятно, возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и охватить Северодонецкий карман с севера".

Дополнение

Британская разведка указывает, что у российских войск на Донбассе есть проблемы: в некоторых батальонах насчитывается до 30 солдат из 600 необходимых.

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