Міноборони: бойовики на Донбасі дотримувались перемир'я лише одну добу

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано чотири обстріли позицій сил АТО, бойовики дотримувались режиму припинення вогню рівно одну добу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

Усього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано чотири обстріли, два з них відбулись на донецькому, та ще два на луганському. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Внаслідок ворожого обстрілу серед військовослужбовців Збройних сил України поранених та травмованих немає", - повідомив Д.Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

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