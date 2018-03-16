Міноборони: бойовики на Донбасі дотримувались перемир'я лише одну добу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано чотири обстріли позицій сил АТО, бойовики дотримувались режиму припинення вогню рівно одну добу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Усього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано чотири обстріли, два з них відбулись на донецькому, та ще два на луганському. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
"Внаслідок ворожого обстрілу серед військовослужбовців Збройних сил України поранених та травмованих немає", - повідомив Д.Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.