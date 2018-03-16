Минобороны: боевики на Донбассе соблюдали перемирие ровно одни сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано четыре обстрелы позиций сил АТО, боевики придерживались режима прекращения огня ровно сутки. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Всего за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано четыре обстрелы, два из них состоялись на донецком, и еще два на луганском. Украинские военные огонь не раскрывали.
"Вследствие вражеского обстрела среди военнослужащих Вооруженных сил Украины раненых и травмированных нет", - сообщил Д.Гуцуляк.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.