Минобороны: боевики на Донбассе соблюдали перемирие ровно одни сутки

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37752 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 84599 просмотра

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КИЕВ. 16 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано четыре обстрелы позиций сил АТО, боевики придерживались режима прекращения огня ровно сутки. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано четыре обстрелы, два из них состоялись на донецком, и еще два на луганском. Украинские военные огонь не раскрывали.

"Вследствие вражеского обстрела среди военнослужащих Вооруженных сил Украины раненых и травмированных нет", - сообщил Д.Гуцуляк.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

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