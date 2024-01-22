Мін’юст подав позов про конфіскацію активів експрезидента Мотор Січі Богуслаєва та екстопменеджера
Київ • УНН
Активи включають нерухомість, корпоративні права юридичних осіб та права інтелектуальної власності.
Мін’юст звернувся до суду з позовною заявою про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.
"Повідомляємо, що 22 січня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції", до Богуслаєва Вячеслава Олександровича та Кононенка Петра Івановича", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Мін’юст просить стягнути у Богуслаєва та Кононенка, пов’язаних сталими бізнес-зв’язками, більше 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більш аніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їх частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ЖЕКОН", майнові права, зокрема на торгівельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.
Доповнення
У жовтня 2023 року справу експрезидента Мотор Січі Богуслаєва направили до суду та арештувала активи на 12 млрд грн.
Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.