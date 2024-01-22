Минюст подал иск о конфискации активов экс-президента Мотор Сичи Богуслаева и экс-топ-менеджера
Киев • УНН
Активы включают недвижимость, корпоративные права юридических лиц и права интеллектуальной собственности.
Минюст обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
"Сообщаем, что 22 января 2024 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях", к Богуслаеву Вячеславу Александровичу и Кононенко Петру Ивановичу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минюст просит взыскать у Богуслаева и Кононенко, связанных постоянными бизнес-связями, более 30 единиц недвижимого имущества (жилых/нежилых помещений, земельных участков), корпоративные права более чем 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК "МОТОР-ГАРАНТ", ООО "Винницкий авиационный завод", ООО "Вертолеты МСБ", их доли в уставном капитале ООО ФИРМА "ЖЕКОН", имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы, немалое количество огнестрельного оружия.
Дополнение
В октябре 2023 года дело экс-президента Мотор Сичи Богуслаева направили в суд и арестовали активы на 12 млрд грн.
Богуслаев был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.
Ему инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.
Минюст подал иск о конфискации активов экс-президента Мотор Сичи Богуслаева и экс-топ-менеджера
Активы включают недвижимость, корпоративные права юридических лиц и права интеллектуальной собственности.
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