Міністри закордонних справ країн НАТО проведуть у п'ятницю екстрену нараду щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У п'ятницю міністри закордонних справ країн НАТО проведуть екстрену нараду щодо вторгнення Росії до України. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
Деталі
В опублікованій у вівторок заяві йдеться, що зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Засідання пройде під головуванням глави альянсу Єнса Столтенберга.
"Ми повинні прийняти той факт, що для цього потрібно збивати російські літаки, - заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час поїздки до Естонії з головою НАТО Єнсом Столтенбергом. - Це дуже, дуже важливий крок, якого просто немає на порядку денному жодної країни НАТО".
Додамо
Союзники по НАТО поспішили зміцнити свій східний фланг після того, як президент Росії Володимир Путін наказав атакувати Україну, яка не входить до НАТО.
НАТО вперше задіяла свої сили швидкого реагування на додаток до тисяч військовослужбовців, які вже спрямували союзники до східних членів Альянсу.
Україна закликала допомогти встановити безпольотну зону над країною, оскільки Росія завдає повітряних ударів по цивільних об'єктах.
НАТО відкинуло цю ідею, стверджуючи, що це може втягнути Альянс у ядерний конфлікт із Москвою.