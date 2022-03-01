Министры иностранных дел стран НАТО проведут в пятницу экстренное совещание по Украине

Детали

В опубликованном во вторник заявлении говорится, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Заседание пройдет под председательством главы альянса Йенса Столтенберга.

"Мы должны принять тот факт, что для этого нужно сбивать российские самолеты, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время поездки в Эстонию с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. - Это очень, очень важный шаг, которого просто нет на повестке дня ни одной страны НАТО".

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Союзники по НАТО поспешили укрепить свой восточный фланг после того, как президент России Владимир Путин приказал атаковать Украину, которая не входит в НАТО.

НАТО впервые задействовала свои силы быстрого реагирования в дополнение к тысячам военнослужащих, которые уже направили союзники к восточным членам Альянса.

Украина призвала помочь установить бесполетную зону над страной, поскольку Россия наносит воздушные удары по гражданским объектам.

НАТО отвергло эту идею, утверждая, что это может втянуть Альянс в ядерный конфликт с Москвой.