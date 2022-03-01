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Министры иностранных дел стран НАТО проведут в пятницу экстренное совещание по Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. В пятницу министры иностранных дел стран НАТО проведут экстренное совещание относительно вторжения России в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

В опубликованном во вторник заявлении говорится, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Заседание пройдет под председательством главы альянса Йенса Столтенберга.

"Мы должны принять тот факт, что для этого нужно сбивать российские самолеты, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время поездки в Эстонию с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. - Это очень, очень важный шаг, которого просто нет на повестке дня ни одной страны НАТО".

Добавим

Союзники по НАТО поспешили укрепить свой восточный фланг после того, как президент России Владимир Путин приказал атаковать Украину, которая не входит в НАТО.

НАТО впервые задействовала свои силы быстрого реагирования в дополнение к тысячам военнослужащих, которые уже направили союзники к восточным членам Альянса.

Украина призвала помочь установить бесполетную зону над страной, поскольку Россия наносит воздушные удары по гражданским объектам.

НАТО отвергло эту идею, утверждая, что это может втянуть Альянс в ядерный конфликт с Москвой.

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