Павло Клімкін взяв участь у спеціальному засіданні, присвяченому ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у спеціальному засіданні (“outreach session”), присвяченому ситуації в Україні, у рамках зустрічі Глав зовнішньополітичних відомств країн Великої Сімки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
“У ході спеціальної сесії було обговорено питання щодо нових викликів, які несе гібридна російська агресія, необхідності збереження суверенітету та відновлення територіальної цілісності нашої держави, збереження санкційного тиску на Росію та підтримки реформ в Україні”, — вказано у повідомленні.
Міністри також обговорили перспективи миротворчої місії на Донбасі.
Павло Клімкін зазначив: “Україну сприймають як невід’ємну частину вільного світу, спільного демократичного простору. Наші партнери з Великої Сімки атаку на Україну бачать як атаку на цей вільний, демократичний світ”.
Перебуваючи в Торонто, міністр П.Клімкін провів також низку переговорів з іноземними колегами: в.о. Державного секретаря США Джоном Салліваном, Міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом, Міністром закордонних справ Великої Британії Борісом Джонсоном.
Під час зустрічі з лідерами української громади було обговорено подальші кроки, спрямовані на консолідацію міжнародної спільноти щодо підтримки нашої держави та протидії агресії РФ.
Як повідомляв УНН, Клімкін розповів подробиці розмови на зустрічі у рамках G7.