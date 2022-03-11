Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Путін не проти прямих переговорів з президентом України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Чавушоглу сказав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, виступаючи на прес-конференції в четвер в Анталії після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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"Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також розповів про цю ідею президенту Ердогану", – сказав Чавушоглу на прес-конференції.
Деталі
Чавушоглу також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим, проведена в Туреччині напередодні в четвер, і яка не призвела до проривів, стала принаймні початком.
"Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів – це важливий початок", – сказав турецький міністр закордонних справ.
Нагадаємо
У турецькій Анталії розпочалася тристороння зустріч за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови російського МЗС Сергія Лаврова. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України.