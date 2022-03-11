Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Путін не проти прямих переговорів з президентом України

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58921 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 122490 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 150527 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 201544 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 195388 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 184082 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 156650 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118251 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110554 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 330681 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 50255 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 52550 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 41255 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 47797 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 42809 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 206089 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 330681 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 588733 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 530802 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 729848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 57973 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 98838 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126038 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148684 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 161895 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Путін не проти прямих переговорів з президентом України

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Путін не проти прямих переговорів з президентом України

Київ • УНН

 • 145513 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Чавушоглу сказав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, виступаючи на прес-конференції в четвер в Анталії після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Цитата

"Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також розповів про цю ідею президенту Ердогану", – сказав Чавушоглу на прес-конференції.

Деталі

Чавушоглу також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим, проведена в Туреччині напередодні в четвер, і яка не призвела до проривів, стала принаймні початком.

"Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів – це важливий початок", – сказав турецький міністр закордонних справ.

Нагадаємо

У турецькій Анталії розпочалася тристороння зустріч за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови російського МЗС Сергія Лаврова. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33