Министр иностранных дел Турции заявил, что Путин не против прямых переговоров с президентом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Чавушоглу сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции в четверг в Анталии после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
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"Говорили, что Зеленский готов к таким встречам, и Путин в принципе не против. Путин также рассказал об этой идее президенту Эрдогану", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
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Чавушоглу также отметил, что личная встреча между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою и его российским коллегой Сергеем Лавровым, проведенная в Турции накануне в четверг, и которая не привела к прорывам, стала по крайней мере началом.
"Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров - это важный начало", - сказал турецкий министр иностранных дел.
Напомним
В турецкой Анталии началась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Главная тема переговоров - прекращение войны России против Украины.