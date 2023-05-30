Міністр Великої Британії: Київ має право завдавати ударів по території росії з метою самооборони

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«Україна має законне право захищати себе. Звичайно, вона має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право проектувати силу за межі своїх кордонів, аби підірвати здатність росії проектувати силу на саму Україну», - сказав Клеверлі під час пресконференції зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною в Таллінні у вівторок.

«Тому законні військові цілі за межами її власного кордону є частиною самооборони України. І ми маємо це визнати», - сказав він.

Проте, міністр не став коментувати атаки безпілотників, що обрушилися на москву, заявивши, що не збирається спекулювати на останніх ударах.

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Раніше в москві заявили, що в ніч проти понеділка її атакували бойові безпілотники. Три з них були збиті електронними засобами, п'ять збиті. За даними російських джерел, безпілотники завдали незначної шкоди кільком будинкам, двоє людей отримали легкі поранення.

Звідки взялися дрони, неясно, але кремль звинуватив у нападі Київ. Український уряд відкинув звинувачення.