Министр Великобритании: Киев имеет право наносить удары по территории россии в целях самообороны

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«Украина имеет законное право защищать себя. Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность россии проецировать силу на саму Украину», — сказал Клеверли во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Таллинне во вторник.

«Поэтому законные военные цели за пределами ее собственной границы являются частью самообороны Украины. И мы должны это признать», — сказал он.

Тем не менее министр не стал комментировать обрушившиеся на москву атаки беспилотников, заявив, что не собирается спекулировать на последних ударах.

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Ранее в москве заявили, что в ночь на понедельник ее атаковали боевые беспилотники. Три из них были сбиты электронными средствами, пять сбиты. По данным российских источников, беспилотники нанесли незначительный ущерб нескольким домам, два человека получили легкие ранения.

Откуда взялись дроны, неясно, но кремль обвинил в нападении Киев. Украинское правительство отвергло обвинения.